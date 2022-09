Eleições 2022: saiba o significado das roupas dos candidatos

Consultora de imagem faz análise das roupas que os candidatos à presidência na eleição de 2022 usaram no debate da Globo

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 10h54

Na noite da última quinta-feira, 29, sete candidatos à presidência do Brasil - Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) - se reuniram em um debate na TV Globo sobre as propostas antes do dia da votação no próximo domingo, 2. Para a ocasião, eles escolheram que transmitiram mensagens não-verbais para o público. Desse modo, a consultora de imagem e estilo Camile Stefano fez uma análise sobre as roupas que os candidatos usaram para aparecer em rede nacional.

Segundo a consultura de imagem e estilo, alguns candidatos escolheram ternos em tom de azul e a cor é conhecida por transmitir credibilidade. “O azul escuro transmite profissionalismo e elegância, diferente do traje todo preto que é relacionado a eventos casuais ou uniformes”, disse ela.

Outro destaque ficou para as gravatas. “A escolha por tons de azul, feita por Jair Bolsonaro, é uma busca por segurança e familiaridade, os tons de vermelho, usados por Lula e Ciro Gomes, são marcantes e comunicam mudança ou disrrupção”, disse ela, que ainda revelou que a gravata mais fina de Ciro Gomes ainda quer passar a mensagem de inovação e criatividade.

Falando sobre as candidatas mulheres, a consultora de imagem e estilo contou sobre a escolha do comprimento midi nos looks. “A saia remete ao tradicionalismo e elegância”, declarou. Simone Tebet surgiu no debate com um vestido azul clássico e com amarração nas costas, que transmite inocação e criatividade. Enquanto isso, Soraya Thronicke escolheu um tailleur branco com blusa bege, que passa a imagem de tranquilidade e renovação.