Ele cresceu! Filho de Rodrigo Lombardi surge quase da mesma altura do pai

Rodrigo Lombardi exibe foto rara com o seu filho, Rafael, após o treino deles na academia e a altura do rapaz rouba a cena

O ator Rodrigo Lombardi encantou seus fãs ao fazer uma rara aparição ao lado do seu filho, Rafael, de 15 anos, fruto do casamento com Betty Baumgarten. Discreto com a vida pessoal, o artista compartilhou um pouco de sua rotina na reta final do ano de 2023 com seus fãs.

Nesta quarta-feira, 27, ele surgiu na academia com o herdeiro e o personal deles após o treino do dia. O adolescente chamou a atenção pela sua altura. Ele está crescendo e já está quase da mesma altura do seu pai.

"Treino pós natal em família. Te amo, filho", disse o ator na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Rodrigo Lombardi curte passeio com a esposa

Há pouco tempo, o ator Rodrigo Lombardi aproveitou uma noite para curtir um passeio com a esposa, Betty Baumgarten. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao serem fotografados em um shopping no Rio de Janeiro.

Os dois foram jantar em um restaurante e saíram de mãos dadas do local. Simpático, o artista acenou para os fotógrafos de plantão no local ao perceber que estava sendo fotografado.

Fotos: AgNews

Rodrigo Lombardi surge elegante ao ser fotografado jogando golfe no Rio de Janeiro

Não é de hoje que todos sabem que Rodrigo Lombardi é um grande entusiasta do golfe! No mês de março, o famoso foi visto mostrando toda sua elegância enquanto jogava uma partida na cidade do Rio de Janeiro. Em um clube localizado na Barra da Tijuca, o ator vestia uma camisa social branca do time de futebol São Paulo por cima de uma camiseta de mangas compridas, calça bege e sapato social marrom. Rodrigo foi fotografado com o taco de golfe em mãos durante a partida e ainda foi visto andando em um carrinho.