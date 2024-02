Ele cresceu! Filho caçula de Fábio Jr completa 15 anos. Veja como ele está

Mãe do filho caçula de Fábio Jr, Mari Alexandre mostra foto recente do filho no aniversário de 15 anos do adolescente. Confira

Nesta quarta-feira, 21, a família do cantor Fábio Jr está em festa por causa do aniversário de 15 anos do filho caçula dele, Záion. O rapaz cresceu e acaba de comemorar a sua nova idade. Inclusive, ele apareceu grandão em nova foto nas redes sociais.

Para marcar a data especial, a mãe dele, Mari Alexandre, fez um post para o herdeiro no Instagram e usou uma foto recente de Záion, que mostra o quanto ele já cresceu nos últimos tempos.

"15 anos do melhor presente que Deus poderia me dar. Mais sabedoria,mais sonhos,mais sorrisos e mais desejos realizados sempre com a permissão de Deus. Por você até depois do fim!!! Parabéns meu filho!!!! Te amo infinito", disse ela na legenda.

Cleo já fez críticas para Fábio Jr

A atriz e cantora Cleo surpreendeu os fãs há poucos dias ao fazer críticas para a relação de seu pai, o cantor Fábio Jr, com a sua mãe, Gloria Pires, e com ela durante seu crescimento. Agora, ela comentou sobre a repercussão do assunto nas redes sociais e rebateu as críticas.

Tudo começou quando Cleo participou do programa Luana É De Lua, de Luana Piovani, e contou sobre como foi crescer com pais separados e que não se entendiam muito bem. Então, os fãs ficaram surpresos com a sinceridade dela. Assim, a artista decidiu explicar que as famílias não são perfeitas e têm seus problemas.

Em um desabafo nas redes sociais, Cleo disse: “Falei que meu pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. Isso é verdade, gente, e não tem que ser um problema falar isso. Essa é a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir sobre a minha vida. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo”.

E completou: “O meu pai é um cara que eu amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que eu falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito, mas isso não quer dizer que eu não possa falar sobre as coisas que aconteceram. Então, se resolvam na terapia ou qualquer lugar que vocês gostem e parem de me encher o s*co”.