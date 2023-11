Comentário de Elba Ramalho em foto do ex de Preta Gil gera críticas: "Decadência"

Elba Ramalho surpreende ao deixar mensagem em foto do ex de Preta Gil; entenda a história

Um comentário realizado pela cantora Elba Ramalho nas redes sociais gerou muita repercussão entre os fãs e seguidores. É que ela deixou uma mensagem pública para o personal trainerRodrigo Godoy.

No perfil oficial do marido de Preta Gil, ela comemorou um encontro entre os dois. "Oi Rodrigo, bom lhe ver", disparou a estrela da MPB. A mensagem deixou os fãs da artista revoltados, já que ela foi traída publicamente quando lutava contra o câncer.

Imediatamente, eles deixaram mensagens atacando a veterana. "Que decadência", escreveu um. "Tá querendo e não sabe pedir", atacou outro. "Gente, fiquei sem entender essa. Eles são amigos?", questionou outro.

Nesta semana, Rodrigo Godoyrebateu criticar por "não trabalhar". Ao ser criticado pelos seguidores, o personal trainer mandou um recado irritado. "Não gosto de responder esse tipo de pergunta porque as pessoas, geralmente, fazem em outros lugares. Muita preguiça", afirmou neste domingo, 5. "Não vou responder, só vou falar: vocês precisam parar de resumir a vida das pessoas ao que vocês veem na internet. Não é só a minha. Pode ser do seu vizinho, do artista ali", disse ele sem dizer se trabalha ou não.

PRETA DISSE QUE FOI "LARGADA"

Segundo a cantora, a parte da infidelidade do ex-companheiro foi a menos pior da história de seu término. "O que me choca nessa história não é a traição. A traição acontece. Pode acontecer comigo, com você. A gente é humano, é hipócrita ficar falando que 'Ai meu Deus, me traiu!'. Acontece, é uma coisa carnal", iniciou. "O que pra mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, é o manipular, é o você esconder".

Em seguida, Preta contou como lidou com dois baques em sua vida: a separação do marido e a descoberta de um tumor no intestino. "Aí vem a coisa mais grave de todas, que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, tá apaixonadão? Tá afim da mina? Fala pra ela. Tem duas opções. Você pode falar: 'Gata, querida, vamos dar um tempo, porque a minha MULHER, com quem eu sou casado enquanto eu tenho um caso com você, está doente em casa, fazendo um tratamento oncológico'", disse.