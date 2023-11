Ex-marido de Preta Gil se irrita com críticas por não trabalhar: "Preguiça"

Ex-marido de Preta Gil se irrita com críticas por não trabalhar; ele mandou recado bem direto para os fãs

O personal trainerRodrigo Godoy, que ficou famoso ao se casar com a cantora Preta Gil, soltou o verbo nas redes sociais em um desabafo neste final de semana. É que ele foi confrontado por um seguidor que criticou seu estilo de vida.

"Você trabalha? Só vejo você malhando. Uma curiosidade mesmo", disse o fã sem o menor pudor. Ao ver a presença da pergunta, o fortão se irritou e partiu para o contra-ataque. Ele então deu uma resposta atravessada.

"Não gosto de responder esse tipo de pergunta porque as pessoas, geralmente, fazem em outros lugares. Muita preguiça", afirmou neste domingo, 5. "Não vou responder, só vou falar: vocês precisam parar de resumir a vida das pessoas ao que vocês veem na internet. Não é só a minha. Pode ser do seu vizinho, do artista ali", disse ele sem dizer se trabalha ou não.

Preta Gil e Rodrigo Godoy anunciaram o fim do casamento no primeiro semestre durante o tratamento da artista contra o câncer. Ele foi acusado de trair a famosa com uma ex-funcionária.

PRETA DISSE QUE FOI "LARGADA"

Segundo a cantora, a parte da infidelidade do ex-companheiro foi a menos pior da história de seu término. "O que me choca nessa história não é a traição. A traição acontece. Pode acontecer comigo, com você. A gente é humano, é hipócrita ficar falando que 'Ai meu Deus, me traiu!'. Acontece, é uma coisa carnal", iniciou. "O que pra mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, é o manipular, é o você esconder".

Em seguida, Preta contou como lidou com dois baques em sua vida: a separação do marido e a descoberta de um tumor no intestino. "Aí vem a coisa mais grave de todas, que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, tá apaixonadão? Tá afim da mina? Fala pra ela. Tem duas opções. Você pode falar: 'Gata, querida, vamos dar um tempo, porque a minha MULHER, com quem eu sou casado enquanto eu tenho um caso com você, está doente em casa, fazendo um tratamento oncológico'", disse.