Ela cresceu! Relembre três vezes em que a filha de Angélica e Luciano Huck roubou a cena ao lado da mãe

Filha de Angélica e Luciano Huck chamou a atenção da web ao surgir a cara do pai em clique com a apresentadora na última quinta-feira, 31

Eva (10), filha de Angélica (49) e Luciano Huck (51), chamou a atenção da web em registro compartilhado pela mãe na última quinta-feira, 31, ao surgir a cara do pai no clique com a apresentadora. Essa, porém, não foi a primeira vez que a pequena roubou a cena. Relembre três vezes em que ela mostrou que cresceu e impressionou ao lado da mãe.

Durante festa junina na escola de Eva, Angélica encantou os internautas ao publicar fotos com a filha em roupas típicas da época do ano. Vestidos de looks com estampa xadrez, os pais acompanharam a temática da pequena, que usou um vestido amarelo. “Viva São João”, escreveu a mãe de Eva no post. A postagem recebeu elogios dos fãs, como declarou um seguidor: “Eva é uma princesa, parabéns”. “Lindos! Socorro que coisa mais linda”, escreveu outro. “Eva está linda”, acrescentou um internauta.

Eva e Angélica também protagonizaram momento deslumbrante em looks combinando. A filha da apresentadora chamou atenção ao sugir em vestido brilhante semelhante ao da mãe em fotos compartilhadas por Luciano Huck."Ontem foi noite das meninas em uma celebração muito especial", comentou a apresentadora sobre a produção de gala. "Meu deus! Que deslumbre! Que lindas", pontuou um internauta.

