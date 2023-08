Quem são os filhos de Eliana? Relembre momentos da apresentadora com os pequenos

Eliana vai contar com participação especial da filha em seu programa no próximo domingo, 13

Eliana (49) vai contar com uma participação especial em seu programa no próximo domingo, 13. A filha da apresentadora, Manuela Michaelichen, de apenas cinco anos, participará da atração com uma homenagem para o Dia dos Pais. Além da caçula, a loira também tem Arthur Bôscoli, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com João Marcelo Bôscoli (53). Saiba quem são os filhos de Eliana e relembre momentos da mãe com os pequenos.

Filha de Eliana e Adriano Ricco, atual par romântico da apresentadora, Manuela Michaelichen é a caçula da família. O nascimento da pequena foi festejado em setembro de 2017 após Eliana enfrentar uma gravidez de risco, marcada por um deslocamento de placenta, sangramento intenso e internação.

"TBT de uma gestação de risco mas que com fé, oração e muita competência dos médicos, conseguimos vencer! Como evoluí como ser humano neste período de incertezas e dificuldades. Gratidão. Obrigada, Deus. Família. Maternidade real. Amor incondicional", relembrou no Instagram, em 2020.

