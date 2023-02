Eduardo Moscovis faz rara aparição com as filhas em dia no shopping

Eduardo Moscovis curte passeio no shopping com as filhas Sofia e Manuela na terça-feira, 31

O ator Eduardo Moscovis aproveitou uma noite de passeio com as filhas Sofia, de 23 anos, e Manuela, de 15 anos, na última terça-feira, 31. Eles foram fotografados enquanto circulavam nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

O artista é discreto com a vida pessoal e quase não faz aparições em público com a família. Ele tem quatro filhos. Sofia e Gabriela são frutos do relacionamento dele com a ex-mulher Roberta Richard. Enquanto isso, Manuela e Rodrigo são frutos da relação dele coma também ex-mulher Cynthia Howlett.

Eduardo Moscovis está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, da Globo.

Fotos: Adão / AgNews

Rodrigo Lombardi é flagrado em passeio com a esposa

Também na terça-feira, 31, o ator Rodrigo Lombardi foi fotografado em uma rara aparição em público com a esposa, Betty Baumgarten. Os dois foram vistos em um restaurante dentro de um shopping no Rio de Janeiro durante uma noite a dois.

Rodrigo e Betty estão casados desde 2005 e são pais de Rafael, de 15 anos. Atualmente, ele interpreta o personagem Moretti na novela Travessia, da Globo.