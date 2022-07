Eduardo Bolsonaro ganha bolo em formato de revólver

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro celebra seu aniversário de 38 anos com bolo em formato de revólver

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 18h11

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (38), filho do presidente Jair Bolsonaro (67), comemorou o seu aniversário de 38 anos no último final de semana. Ele celebrou a data ao lado da família e com um bolo personalizado.

Ele ganhou um bolo em formato de um revólver dentro de uma caixa e com munições ao redor. Nas redes sociais, a esposa dele, Heloisa Bolsonaro, mostrou a foto do momento do Parabéns ao lado da filha deles.

“Feliz 38 meu amor! A sua vida nos enche de alegria e orgulho! Que Deus derrame suas bençãos e te conceda muita saúde, pra vivermos sempre bem juntinhos!”, disse ela na legenda.

Foto do bolo de aniversário de Eduardo Bolsonaro: