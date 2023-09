Dudu Azevedo revela como foi ir ao hospital ver a família de Kayky Brito: ‘Muitas fraturas’

No programa Encontro, Dudu Azevedo demonstra sua torcida para a recuperação de Kayky Brito: ‘Eu corri para lá’

O ator Dudu Azevedo participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta segunda-feira, 4, para falar sobre a internação do seu amigo, o ator Kayky Brito, que foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro no último final de semana. Ele contou como recebeu a notícia do acidente com o amigo e como foi ir até o hospital para dar apoio para a família.

Dudu contou que recebeu a notícia do acidente por meio da imprensa. "Recebi a notícia da maneira mais ordinária. Eu tive conhecimento pela imprensa. Eu corri para lá [o hospital] e a irmã dele [Sthefany Brito] já havia passado por lá e estava retornando”, disse ele.

O artista ainda contou que foi junto com a família para conversar com os médicos, mas não chegou a ver Kayky Brito no leito da UTI. "Eu não entrei na unidade de terapia intensiva. Eu vi o parecer médico de que ele seria transferido. Foram muitas fraturas, líquido no pulmão, traumatismo craniano, líquido que precisa ser drenado… Nas primeiras horas, o quadro do paciente permanecer estável é positivo. Ele estava com a respiração mecânica e sedado para administrar a situação crítica”, afirmou.

Por fim, o ator contou que os amigos e familiares estão com esperança na recuperação de Kayky. "Ouvindo a médica, apesar da luta ser grande, a sensação que ela nos passou foi positiva. É um momento crítico, a família despedaçada, o que nos resta é fazer uma grande corrente de positividade e acreditar que a ciência tem a força para reverter a situação. A gente torce para que o Kayky se recupere o mais rápido possível e pleno”, afirmou.

Dudu Azevedo também falou sobre Kayky Brito no final de semana

Após ir ao hospital no final de semana, Dudu Azevedo falou sobre o clima de esperança entre os amigos e familiares. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. É uma briga grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser”, disse ele na saída do hospital.

Horas depois, ele apareceu nos stories do Instagram e voltou a falar do assunto. "Fui ao hospital prestar minha solidariedade à família do Kayky. Ele sofreu um acidente esta madrugada, um atropelamento. Ele teve algumas fraturas pelo corpo, traumatismo craniano. Ele está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos", disse ele no começo do vídeo.

"A resposta dele nas próximas horas, ao que está sendo feito, é muito importante. A família está lá. A gente tem que respeitar esse momento tão delicado, sensível. Essas são as informações, básicas, mas são essas. O que resta é torcer para que ele se recupere no mais curto espaço de tempo possível, que se recupere plenamente", completou.