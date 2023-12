Duda Reis abre álbum de fotos do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes

A atriz Duda Reis abre álbum de fotos da sua cerimônia de casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes e encanta seguidores; confira!

A atriz Duda Reis encantou seus seguidores ao abrir o álbum de fotos de seu casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes. O casal se casou na última segunda-feira, 27, em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa compartilhou alguns cliques do evento e surpreendeu todos com a delicadeza das fotos. Nos registros, ela apareceu aos beijos com seu marido, além de também aparecer beijando sua mão.

A publicação ainda contou com o casal andando juntinhos em frente ao altar, já casados e com um lindo sorrisão no rosto. Logo depois, eles foram clicados cortando o bolo da cerimônia. Duda também fez questão de publicar uma foto do rosto de Eduardo bem de pertinho.

"Crônicas 17:27", escreveu a artista na legenda da publicação, citando uma passagem bíblica. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo álbum de fotos. "Mais linda do mundo!", disse um fã. "O tanto que sou apaixonada pela Dudinha, uma princesa. É tão bom te ver feliz!!", escreveu outro.

Confira a publicação:

Duda Reis conta detalhes de seu casamento

No último dia 28, a atriz Duda Reis dividiu com seus seguidores alguns detalhes de seu casamento com Eduardo Nunes. Em suas redes sociais, ela compartilhou um pouco sobre a cerimônia intimista ao mostrar um vídeo exclusivo da cerimônia.

Em seu Instagram, a artista mostrou que o evento foi realizado em um espaço de eventos luxuoso com inspiração na arquitetura marroquina, projetado pelo ator Raul Cortez. A estrutura deu o ar da graça durante a cerimônia, que aconteceu ao ar livre no jardim com vista para a piscina.

Além disso, a ela compartilhou novos detalhes da decoração e de sua roupa, destacando os arcos de flores em tons de branco e verde, além de seu vestido de noiva, que era um modelo curto com bordados de brilhantes. Ela também destacou alguns momentos especiais, como quando ela desceu ao altar na companhia de seu pai.

Na legenda, a atriz se derreteu pelo amado: “Ontem nos casamos no civil numa celebração super íntima e ao lado das pessoas que mais amamos. Conseguimos sentir o toque e a mão de Deus sobre nós durante cada segundo, Deus ama casamentos. Caminharemos eternamente juntos, de mãos dadas, com os pés na terra e com os olhos sempre na direção do céu. Deus nos proporcionou nosso encontro e nossa união, essa foi a maior benção das nossas vidas e deixaremos um legado muito lindo nessa existência. Eu te amo, meu esposo”, disse a noivinha.