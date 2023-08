Drica Moraes reage a presente dado por fã: ''É um vibrador ou uma escova?''

Atriz Drica Moraes ganha caixa de presente de uma fã e fica surpresa ao ver sutiã, vibrador e outros itens

A atriz Drica Moraes, que faz parte do elenco da série Os Outros, do Globoplay, divertiu os seguidores nas redes sociais na última terça-feira, 08, ao exibir uma surpresa que recebeu em sua casa de uma fã!

Na sua conta do Instagram, a artista publicou um vídeo mostrando os presentes inusitados ao abrir a caixa. Além de um buquê de flores coloridas, ela ganhou sutiã, vibrador, cerveja, e outros itens diferentes.

"Amei meus presentes! Flores, vibradores, seu Tião [apelido para sutiã] e cervejinhas! Essa Tainan Lopes me conhece!!!! Qual seu insta, Tainan? Me perdi aqui com tantos mimos!", escreveu em agradecimento na legenda da publicação.

Ao se deparar com o vibrador, Drica confundiu com uma escova de cabelo. "Estou um pouco impressionada porque ganhei um presente, uma caixa que acabei de abrir. Tem vários presentes. Um sutiã, maravilhoso (...) Essa escova para fazer os meus cachos! Um sonho de consumo. É um vibrador ou uma escova?", questionou ela.

Nos comentários, a fã que enviou os mimos de manifestou: "Que bom que você gostou! Estava com medo de você me odiar [risos]. Amo seu humor e sua autenticidade, eles tinham que ser celebrados. A pessoa tímida que habita em mim está apavorada com a repercussão que esse presente ganhou. Era só uma brincadeira, um presente diferente dos convencionais".

"Ela nos brindou com mais uma pérola, no fim, eu também ganhei um presente, essa espontaneidade é o que eu mais admiro nela!", disse ainda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes)

Drica Moraes reflete sobre a maternidade

Recentemente, Drica Moraes surpreendeu seus seguidores ao comentar sobre a maternidade em uma entrevista. A atriz está estrelando a série “Os Outros” em que interpreta a síndica de um prédio em que dois pais entram em conflito por conta de uma briga entre os filhos.

“Quantas vezes as mães se sentem achatadas numa rotina dolorosa com os filhos adolescentes. Rotina dolorosa entre aspas, porque é no dia a dia que você vai criando vínculos amorosos, insistindo nos valores que te são raros. É muito duro ser mãe e é muito sofrido ser filho adolescente também”, comentou a artista em entrevista ao site Gshow.