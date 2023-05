Domitila Barros surpreende ao revelar plano de carreira após BBB 23: "Me saio bem"

A ex-BBB Domitila Barros deu detalhes sobre seus planos para carreira após o fim do Big Brother Brasil 23

A ativista sociais e ex-BBB Domitila Barros(38) já definiu seus planos de carreira após o fim do BBB 23, reality da TV Globo.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, a ex-sister surpreendeu ao revelar que pretende investir em sua carreira artística. A miss Alemanha, dona do hit Girls With Those Curls, parceria com Teeyno, contou que além de seguir no meio musical, também pretende atuar e ter seu próprio programa na TV.

"Desejo ter meu próprio programa, pois me saio bem como comunicadora", afirmou ela. "Quero colocar minha carreira como atriz e cantora em alta. Sempre gostei de música, tive banda enquanto fazia mestrado na Alemanha e lancei remixes. Tenho conversado com rappers e trappers e quero enveredar para essa pegada", revelou.

Alfinetada na campeã do BBB 23

Na entrevista, Domitila ainda alfinetou a vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles (32). Apesar de rejeitar o título de campeã moral do reality show, ela falou sobre o público ter torcido por sua permanência no programa.

"Não posso falar por mim mesma [que sou a campeã moral], pois dentro da casa só escutava que eu era incoerente e só errava, mas quando eu saio pelas ruas só ouço isso, que sou a campeã moral. Saí numa terça e, no dia seguinte, parece que o ibope foi bem menor", avaliou ela.

A ex-sister ressaltou que ser querida pelo público "vale mais que o prêmio" do reality. "Muita gente ficou decepcionada com a minha saída. Nada contra ninguém, mas creio que representei o povão, me entreguei ao jogo. Isso vale mais que o prêmio, mais que o status de campeã", afirmou.

Por fim, a ativista opinou sobre a vitória da médica. "Ganhei o Miss Alemanha como negra pela primeira vez, mas saberia perder também. Se ela ganhou, teve mérito. Não vou questionar, sei largar o osso. O que me espera aqui fora é melhor do que tudo. Não vou criticar outra mulher, mas ganhar nem sempre é vencer", alfinetou.

