Discreto, Malvino Salvador reúne os herdeiros em foto rara e impressiona: "Lindos!"

Malvino Salvador abriu o álbum de fotos das férias em família e a beleza dos filhos roubou a cena

Férias! Malvino Salvador (46) fez as malas e embarcou com a família para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e mostrou em suas redes sociais, nesta terça-feira, 03, que está aproveitando todos os momentos ao lado dos três filhos mais novos.

Ao lado da mulher, a empresária Kyra Gracie, ele surgiu aproveitando os dias de verão para renovar o bronze e descansar da maratona de trabalhos.

Em seu Instagram, ele abriu o álbum de fotos da viagem e derreteu os fãs com tanta fofura e simpatia dos herdeiros. Nas imagens os filhos, Ayra, Kyara e Rayan esbanjaram beleza ao lado do papai coruja. "Família", escreveu na legenda do post.

Não demorou para centenas de admiradores elogiarem os registros do galã. "Grande ator seu bebê tá lindo", falou uma. "Parabéns pelo garoto cheio de saúde! Que Deus abençoe sua família", comentou uma segunda. “Eita família linda meu Deus!”, elogiou uma terceira.

Recentemente, Malvino Salvador foi visto no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ao lado da filha, Sophia (13), fruto de seu antigo relacionamento com a modelo, Ana Ceolin.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MALVINO SALVADOR:

Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Malvino Salvador foi fotografado aproveitando um dia de praia no Rio de Janeiro. O ator foi visto andando na areia da praia e saindo do mar em uma praia na Barra da Tijuca. O artista ainda foi clicado carregando seu celular pela beira do mar.