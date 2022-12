Malvino Salvador esbanja cavalheirismo ao carregar mala da filha mais velha

Malvino Salvador foi fotografado ao lado da filha no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

Malvino Salvador (46) não esconde que é um pai coruja! Na tarde desta quinta-feira, 15, o ator foi visto no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, ao lado da filha, Sophia, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a modelo, Ana Ceolin.

Discreto, o artista vestia uma bermuda na cor verde militar, camiseta baranca e chinelo, como um bom cavaleiro, Malvino fez questão de carregar a mala e a bolsa da adolescente.

Vale lembrar que além de Sophia, Malvino é pai de Ayra, de 8 anos de idade, e da pequena, Rayan, de 2 anos, futos da união com a sua atual mulher, Kyra Gracie.

No último dia, 26, Malvino Salvador foi fotografado aproveitando um dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro. Exibindo a boa forma, o galã foi visto na praia na Barra da Tijuca, usando apenas uma sunga preta.

VEJA AS FOTOS DE MALVINO SALVADOR AO LADO DA FILHA:

Foto: Vitor Pereira/AGNEWS