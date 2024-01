Diogo Nogueira surge em clima de romance com Paolla Oliveira: "Casal lindo"

O cantor Diogo Nogueira surpreendeu os fãs ao postar um clique agarradinho com a namorada, a atriz Paolla Oliveira, na piscina

O cantor Diogo Nogueira movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar com seus seguidores um clique em clima de romance ao lado de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira.

No clique publicado no feed do Instagram, o artista aparece agarradinho com a amada, enquanto eles aproveitam o dia ensolarado na piscina. "Quem disse que namoro à moda antiga não existe?", escreveu o famoso na legenda da publicação, citando o nome da sua música À Moda Antiga, que faz parte do álbum Sagrado.

A postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Eita povo bonito", disse uma seguidora. "Que casal lindo. Dois pombinhos apaixonados. Gosto muito de vocês", falou outra. "Que casal lindo, tem que respeitar", comentou uma fã. "Esse casal vale mais que ouro! Nos traz a esperança da existência de um amor puro e verdadeiro", afirmou mais uma.

Confira a publicação:

Paolla Oliveira se surpreende com dança de Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira divertiu seus seguidores ao dividir um momento descontraído ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. É que a beldade compartilhou um vídeo de um momento de bastante intimidade. Durante uma dancinha a dois, ela ficou chocada com uma atitude inusitada do pagodeiro.

Mas se engana quem pensa que o clima era de romance! Diogo deixou as canções de amor de lado por uma noite e aproveitou para se jogar na coreografia da canção 'Voando pro Pará' da cantora Joelma. Além de mostrar que é eclético em seu gosto musical, o artista também impressionou ao improvisar um passo de dança diferente. "De boas dançando tacacá com o mozão. Quando de repente, ele bateu o cabelo. Muito chocada", disse a artista. Confira!