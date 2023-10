Deborah Secco se declara para a filha e esbanja fofura: "Minha vida"

Deborah Secco comemora o Dia das Crianças e se declara para sua única filha, Maria Flor, com lindos registros; confira!

Na última quinta-feira, 12, vários famosos comemoraram o Dia das Crianças ao lado de seus filhos. E a atriz Deborah Secco não pode ficar fora dessa brincadeira. A mãezona compartilhou uma linda homenagem para Maria Flor, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo Hugo Moura.

Atrasada para celebrar a data especial, a musa compartilhou uma série de registros com a pequena em seu Instagram nesta noite de sexta-feira, 13. As duas surgiram juntinhas em diversas fotos e vídeos, onde estão com um sorrisão no rosto. Na legenda, Deborah homenageou Maria com um lindo texto.

"Ontem foi o dia das crianças e eu não poderia deixar de fazer esse post pra contar que desde que me tornei mãe, voltei a pensar na criança que sempre esteve dentro de mim! Porque ela é o que tem de melhor na gente! A nossa criança!", iniciou a atriz. A mamãe se derreteu pela filha e detalhou o que mais gosta nela. "Esse jeito leve de encarar a vida… Ver beleza e graça nas pequenas coisas… Brincar, sorrir e se divertir na simplicidade sem se preocupar muito com o que o outro vai pensar!", escreveu.

Ao finalizar, ela expressou seu amor por Maria Flor e deixou claro que a presença dela em sua vida lhe fez se conectar com sua criança interior. "A chegada da Maria me fez reencontrar a criança que ainda existe em mim... Eu me tornei uma pessoa melhor desde que ela nasceu! E amo ser essa criança junto com ela! Meu amor, minha vida, minha Flor", disse por mim.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de enaltecer a dupla. "Coisa mais lindaaaa", disparou fã. "Muito divas", disse outro. "Maria é muito sortuda", apontou mais um. "Feliz dia das crianças lindeza flor", desejou admirador. "Não existe amor mais lindo", escreveu outro.

Confira a publicação: