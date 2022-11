Deborah Secco entrega qual é a sua relação com o ex-marido Roger Flores

Prestes a se tornar comentarista da copa do Mundo do Catar, Deborah Secco relembra sua amizade com o ex-marido, o ex-jogador de futebol Roger Flores

A atriz Deborah Secco (42) surpreendeu ao falar sobre a sua atual relação com o ex-marido, o jogador de futebol Roger Flores (44). Os dois já foram casados no passado e ela garantiu que eles continuam com uma boa relação de amizade.

Na Copa do Mundo do Catar, a atriz também será comentarista durante a cobertura do canal SporTV. Enquanto isso, o atleta é comentarista esportivo na Globo. Por causa dessa coincidência, os fãs começaram a se questionar sobre um suposto climão entre elas, e ela logo descartou que isso possa acontecer.

"Eu já reencontrei o Roger diversas vezes. Nos damos bem. Vivi com ele momentos incríveis. Tudo o que entendo de futebol ele me ensinou, na época em que convivemos. Acompanhei a migração dele dos campos para o SporTV e tenho orgulho do comentarista que ele vem se tornando. Isso para mim é zero assunto. Entendo que algumas pessoas não tenham relações tão bem-resolvidas quanto a nossa. Nesses casos, sim, esse tipo de situação seria um tema. Mas para mim não é", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "É um cara que adoro, gosto da sua família, da mãe, da sobrinha, da Lara (filha dele). Lara faz parte da minha vida. Ele agora está com o filhinho novo (da relação com a ex-jogadora de vôlei Betina Schmidt). E talvez eu até recorra a ele para tirar dúvidas de futebol, se precisar. Embora eu não acredito que a gente vá se encontrar porque haverá equipes no Rio e outras no Catar. Então, não devemos passar por nenhuma dinâmica juntos. De qualquer jeito, sei que ele é uma pessoa com quem eu posso contar".

Atualmente, Deborah Secco é casada com Hugo Moura e é mãe de Maria Flor. Ela está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder, da Globo.