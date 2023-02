Débora Nascimento diz que filha foi assediada após o divórcio

Atriz Débora Nascimento falou sobre a repercussão da separação do ator José Loreto

A atriz Débora Nascimento se abriu sobre autoestima e momentos difíceis que passou após o divórcio de José Loreto.

No Otalab, apresentado por Otaviano Costa, do Splash, a atriz foi questionada se já tinha entrado em pânico por conta do assédio dos seguidores. Ela afirmou que não, mas falou sobre algo mais grave.

"Já paniquei com perseguição de ameaça a minha filha, coisa pesada assim que chegou, dei uma panicada, na época de separação e tal, que foi uma coisa mais pesada... Mas de panicada da pessoa me seguir na rua [não], sou muito reservada", disse ela, que foi casada com o ator José Loreto e se separou após boatos de traição por parte dele.

Débora falou sobre autoestima

A artista também falou sobre sua relação com o corpo e magreza. "Eu tive anorexia aos 16 anos, na época em que viajava pelos países", contou. Ela disse que "sempre" foi uma mulher "muito alta, mas não era "desenvolvida", "não tinha curvas", apenas a "estrutura óssea comprida".

Nascimento falou sobre os padrões de beleza inalcançáveis dos dias de hoje: "É sempre bom ficar atento com essa moda de, tipo, hoje, ter harmonização facial, corpo curvilíneo, isso vira um padrão que a mulher tem que obrigatoriamente perseguir, desejar. Toda hora inventam, trazem um modelo de corpo e de beleza que impõem para a mulher consumir e achar que ela não é perfeita", comentou.