De férias, Tadeu Schmidt curte dia de golfe com Boninho: "Com meu líder"

Aproveitando suas férias do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt curte dia de golfe na companhia de Boninho; confira o vídeo!

Após o término do Big Brother Brasil 24, o apresentador Tadeu Schmidt está aproveitando ao máximo suas merecidas férias. Nesta terça-feira, 28, o jornalista se reuniu com seu chefe, o diretor de TV Boninho, para curtir uma partida de golfe e mostrou os bastidores nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Tadeu publicou um vídeo mostrando seu dia ao lado do Big Boss. "Pela primeira vez desde que eu comecei no BBB, treinando aqui com meu líder", disse o apresentador, que logo mostrou o marido de Ana Furtado ao seu lado.

"E batendo bem, hein?", disse Boninho, que foi exaltado por Tadeu. "Batendo bem. Meu líder aqui batendo longe e forte na bola. E reto! Coisa mais linda", completou o apresentador.

Sorridentes, a dupla mostrou suas habilidades no golfe e mostrou algumas de suas tacadas para a web. "Se pintar alguma prova, podem apostar nessa dupla!", escreveu Schmidt na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se divertiram com o vídeo. "Dois danados", escreveu a ex-BBB Beatriz Reis. "Se pintar a prova você tira de letra Tadeu", brincou um internauta. "Parceria de milhões! Dois queridos", disse outro. "Dois craques no jogo do BBB e no golfe", declarou mais um.

Confira a publicação:

Tadeu Schmidt mostra visitante inesperado que surgiu em sua casa

No último dia 20, Tadeu Schmidt mostrou que também está aproveitando suas férias para curtir um tempo com sua família. Em suas redes sociais, o apresentador mostrou como lida com a visita constante dos macaquinhos que ficam na área externa de sua residência. Ele também surgiu com um visual diferente, com a barba crescida.

"Hoje é um daqueles dias em que a família Schmidt se fecha dentro de casa porque a varanda é dos macacos", disse ele. "Que privilégio ter essa vista", completou na legenda da publicação.

Nas imagens feitas pelo artista, um macaco aparece andando pelos galhos das árvores, o que deixou os fãs encantados. "Que lindeza! Privilégio incrível", escreveu uma seguidora nos comentários. "Lindo curtir esses lindos macaquinhos... amei vê - los!", comentou outra.