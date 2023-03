De cara limpa, Demi Lovato ostenta beleza natural: ‘Sardas’

Cantora Demi Lovato posa de cara limpa em redes sociais e aponta sardas em seu rosto

Na noite desta quinta-feira, 30, a cantora Demi Lovato (30) decidiu posar em suas redes sociais com sua beleza completamente natural! Sem usar nenhuma maquiagem ou filtro, a famosa compartilhou um clique onde mostra sua cara limpa e ainda brinca com as sardas de seu rosto.

“Minha sardas estão dizendo ‘oi’”, escreveu a cantora, ao publicar a imagem em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, Demi dá um bom close em seu rosto, dando bastante ênfase nos detalhes, como o piercing em seu nariz e a tatuagem em seu pescoço.

“Minhas sardas estão dizendo oi”.



Demi Lovato via Instagram story. 🤍 pic.twitter.com/vAeWPB3YAD — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) March 30, 2023

Demi Lovato contrata funcionário para fazer hambúrgueres na fila de show

No final do ano passado, alguns fãs de Demi estavam esperando por horas para acompanhar seu show da turnê Holy Fvck Tour. As lovatics, como são chamadas as fãs da cantora que começou carreira na Disney, foram presenteadas com hambúrgueres e cachorros-quentes feito por cozinheiro enviado especialmente pela cantora. Imagina-se que assim, ninguém tenha desmaiado de emoção. É uma boa tática ficar de barriga cheia para curtir ao máximo. A cena do chefe fazendo os lanches foi filmada e compartilhada por toda a internet e teve repercussão positiva.