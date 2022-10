De biquíni, Nathalia Dill curte dia na praia com a filha e o marido

Nathalia Dill aproveita dia ensolarado para se divertir ao ar livre com a família

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 16h43

Nesta quinta-feira, 13, a atriz Nathalia Dill foi fotografada durante um momento de diversão ao ar livre com a família. Ela foi fotografada em uma praia no Rio de Janeiro ao lado da filha, Eva, de quase dois anos, e do marido, Pedro Curvello.

De biquíni verde, a estrela exibiu a sua boa forma física e se jogou nas brincadeiras com a filha no mar e na areia.

Recentemente, Nathalia Dill refletiu sobre a maternidade em sua vida. "Sonhava em ser mãe mas, depois que fui, percebi que tinha uma visão torta e equivocada do que realmente seria na prática. É engraçado como a gente planeja e, no meu caso, até ensaia, quando fazia cenas da notícia do 'positivo'. Porém, quando realmente aconteceu comigo, foi totalmente diferente", disse ela ao site UOL.

E completou: "Há uma cobrança tão intensa que a culpa vem de várias formas. Por exemplo, minha filha não teve nada, não chorava a noite inteira, não tinha cólicas. E eu pensava 'Caramba, por que eu estou tão exausta?'. Não é por que você não está dentro de um padrão de experiência que também não está sendo difícil, exaustivo. Para mim, estou descobrindo a maternidade 'possível', porque achava que iria dar conta de tudo e que tinha tudo planejado. Mas precisamos nos descobrir nessa jornada. O ponto é como a banda vai tocar dentro da maternidade de cada uma".

Confira as fotos de Nathalia Dill com sua família:

Fotos: Dilson Silva / AgNews

