De biquíni, Giovanna Lancellotti curte passeio de barco ao lado do namorado e pets

Atriz Giovanna Lancellotti mostrou alguns cliques se divertindo ao lado de Gabriel David e seus cachorros

A atriz Giovanna Lancellotti (29) mostrou que curtiu bastante seu final de semana! Ao lado do namorado, o empresário, Gabriel David, e os cachorros de estimação do casal, eles aproveitaram um belo passeio de barco pelo arquipélago de Fernando de Noronha. Em cum vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 23, a famosa divertiu os fãs com os momentos fofos em família.

“Ontem foi assim”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo gravado, ela e Gabriel aparecem em cima de uma grande coisa para boiar no meio do mar, ao lado dos dois cachorros de estimação, se divertindo bastante.

Os comentários foram inundados de elogios para o momento tão alegre em família. “Foi incrível! Seus lindos!”, escreveu a atriz Grazi Massafera. “Que delíciaaaa!”, disse a apresentadora Fernanda Paes Leme. “Que fofura”, elogiou um terceiro internauta. Além das milhares de carinhas apaixonadas, emojis de palminha e corações vermelhos enviados para contemplar a fofura do momento vivido pelo casal em alto mar.

Veja a publicação da atriz Giovanna Lancellotti curtindo um dia de diversão no mar ao lado de seu namorado, o empresário, Gabriel David, e os cachorros de estimação:

ROMANCE! Atriz Giovanna Lancellotti protagoniza momento romântico ao lado do namorado durante viagem pelo arquipélago de Fernando de Noronha

Na última semana, a atriz Giovanna Lancellotti resolveu protagonizar um momento romântico ao lado de seu namorado, Gabriel David. O casal, que está curtindo os dias de folga no arquipélago de Fernando de Noronha, posaram abraçadinhos em um passeio de barco no lugar paradisíaco. “Simples assim. Te amo”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, eles aparecem abraçados e trocando beijos em frente ao pôr-do-sol, com um fundo paradisíaco proporcionado pelo famoso arquipélago nordestino.