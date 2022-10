De biquíni fio-dental preto, Juju Salimeni exibe corpaço na beira da piscina

Juju Salimeni exibiu corpaço aos seus seguidores na beira da piscina, com biquíni fio-dental preto

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 13h43

A influenciadora digital Juju Salimeni (36) aproveitou o dia quente e ensolarado que teve em São Paulo nesta quinta-feira, 27, para fazer um clareamento caseiro nos pelos da coxa. Ela realizou o procedimento conhecido como 'banho de lua', em que passa no corpo uma mistura de pó descolorante e água oxigenada.

"Vou aproveitar que o sol tá estalando, quase trinta graus, e vou clarear o pelos aqui fora. Gosto muito de fazer aqui, porque rapidinho clareia", explicou Juju, que mora em uma mansão localizada dentro de um condomínio de luxo no bairro Alphaville. Ela compartilhou o momento com os seguidores e exibiu o corpaço.

Juju Salimeni exibe o corpo. Foto: Reprodução/Instagram

A ex-panicat ainda deixou as instruções de como faz o seu claramento.

"Eu coloco 50g de pó descolorante em um pote com o dobro de água oxigenada, ou seja, 150ml. A que eu uso é a de 40 volumes, porque meus pelos são bem escuros. Em seguida, mexo. Antes de colocar a mistura diretamente no corpo, eu passo com as mãos na parte da pele que vai ter contato com o descolorante, um mousse de parafina para que não sinta aquela vontade de coçar, porque esse procedimento pinica. Fica a dica".

Juju Salimeni clareia os pelos. Foto: Reprodução/Instagram

Com o namorado, Juju Salimeni protagoniza foto ousada com mão boba

Juju Salimeni mostrou toda sua paixão e conexão como namorado em um ensaio um pouco ousado. A ex-panicat compartilhou os registros feitos com o amado, o empresário Diogo Basaglia (26), e esbanjou amor com muita beleza.

Usando looks combinando, o casal surgiu cheio de estilo trocando até mão boba. "Se eu tivesse te desenhado e te encomendado teria feito exatamente assim", declarou ela para o companheiro.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Fotão", elogiaram. "Gente, almas gêmeas", falaram outros.