De biquíni, Danielle Winits aproveita tempo sozinha e celebra: ‘Me agradeci’

Atriz Danielle Winits desabafa sobre como não está acostumada a descansar e aproveitar a si mesma

Neste último sábado, 3, a atriz Danielle Winits usou suas redes sociais para mostrar que decidiu mergulhar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento. A famosa ainda aproveitou para desabafar sobre não estar acostumada a descansar no meio de tanta correria.

“Não sou de me dar descanso. Nem posso. Minhas batalhas são de vida real e nem sempre faz sol. Trovão não falta nessa jornada colossal. Mas hoje me dei de presente e ainda embrulhei meu prêmio com laço de biquíni. Me agradeci sem parecer surreal…”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Venho refletindo sobre o quanto tantas de nós, mulheres, trabalhadoras, bússolas de nosso destino, escritoras de nossa própria história, mães em tempo integral, não nos permitimos. E quando sim, com o pouco tempo que temos, invertemos o plano. Nos sentimos mal. O que a vida também quer da gente é coragem pra dizermos pra nós mesmas: SE fazer feliz é normal”, completou Danielle.

Nos cliques que a famosa compartilhou, ela aparece de biquíni, curtindo um descanso mais que merecido, com uma vista para lá de maravilhosa. Além disso, posou em cadeiras de balanço, mostrando que vai investir mais em seu autocuidado.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios e pessoas celebrando essa nova fase da vida da atriz. “Você merece e muito”, comentou a modelo e dançarina Aline Campos. “Maravilhosa”, “Te amo, Estrela”, “Amada”, “Verdade!”, “Sempre radiante”, “Tá linda demais”, são outras mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Danielle Winits.

Danielle Winits é uma atriz de 49 anos de idade, nascida no dia 5 de dezembro de 1973, na cidade do Rio de Janeiro. Começou sua carreira na televisão aos 20 anos, em 1993, com sua participação em Sex Appeal. Suas maiores participações foram em série e minisséries como em Sai de Baixo, Sob Nova Direção, A Diarista, Minha Nada Mole Vida, Guerra e Paz e Tomara que Caia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)



Com vídeo divertido, Danielle Winits comemora aniversário do filho caçula: "Você é o cara"

O texto que gerou um burburinho na internet foi a celebração de aniversário do filho de Danielle Winits com Jônatas. Na ocasião, ela disse: "E o tanto de coisa que aconteceu nesse rolê?!… Borboletas amarelas... jardim… céu azul… tosses também… rede... cocôs do Fut que mal têm?!… sorrisos... só o que te fez bem… Fui fazendo de tudo, guerreira sem escudo, dores em modo mudo. Para tudo ser colorido. E de onde não vinha cor pintei do meu jeito. Para que não faltasse mais que amor", começou ela.

Depois, Winits falou sobre como Guy transformou sua vida. "Há 12 anos a gente conta a nossa história juntos ser mãe solo do cara (não foi à toa que dei o nome de GUY) me fez a mulher que precisei ser ontem. A que sou hoje. A mesma mulher que precisou renascer com ele em 28 de Abril de 2011… e a que amanhece aqui, agora. Nadando ainda que por vezes contracorrente mais que contente!", acrescentou. Por fim, a artista se declarou para o filho caçula. "Para ele, meu tempo sempre. Conjugado no presente. Você é o cara e eu sou a mãe! Te amo infinito. Meu presente mais bonito."