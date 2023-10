De aliança no dedo, Chris Evans fala pela primeira vez sobre casamento com luso-brasileira

Chris Evans confirmou o casamento com a atriz Alba Baptista no sábado, 14, durante a Comic Con de Nova York

Depois de anos segurando o título de solteirão mais cobiçado de Hollywood, Chris Evans está fora do mercado! O astro da Marvel, conhecido por dar vida ao Capitão América, falou pela primeira vez sobre o casamento com a atriz luso-brasileira Alba Baptista no sábado, 14. O galã ainda confirmou ter feito duas cerimônias, uma nos Estados Unidos e em outra em Portugal.

Os dois se casaram no início de setembro. “Eu me casei. Foi muito, muito bom. Nós meio que tivemos duas cerimônias, uma na Costa Leste e uma em Portugal – país de origem da minha mulher. Foram maravilhosas e lindas”, comemorou ele, de acordo com a revista People.

“Dá muito trabalho planejar um casamento: para aqueles que são casados, vocês sabem, exige muito de vocês”, completou. "Agora estamos apenas relaxando, aproveitando a vida e refletindo", contou o ator durante uma participação na New York Comic Con, convenção de cultura pop em Nova York. No mesmo evento, o artista havia aparecido publicamente de aliança pela primeira vez.

Evans comentou que uma das celebrações foi realizada em Portugal e a outra, em uma casa privada em Cape Cod, no Estado do Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele definiu ambas as cerimônias como "maravilhosas e lindas".

Não se sabe muitos detalhes sobre a cerimônia, já que o casal não permitiu que os convidados usassem celulares e ainda fez eles assinarem um termo para não divulgarem os detalhes da cerimônia. A lista de convidados contou com a presença de amigos famosos, como Robert Downey Jr, Chris Hemsworth e Jeremy Renner.

Quem é Alba Baptista? Conheça luso-brasileira esposa de Chris Evans

Alba é filha de um engenheiro brasileiro e uma tradutora portuguesa. Nas telas, ela é conhecida pelo trabalho na série Warrior Nun, da Netflix. Ela tem 26 anos e nasceu em Lisboa, capital portuguesa. Seguindo os passos da mãe, a atriz fala cinco idiomas: inglês, francês, alemão, português e espanhol, segundo o iMDb.