David Beckham choca ao revelar número de tatuagens pelo corpo

O novo documentário da Netflix sobre a vida da família Beckham, o jogador falou sobre suas tatuagens e revelou quantas ele possui

Além de seu talento extraordinário dentro do gramado, David Beckham também é conhecido pelo seu amor por tatuagens. São tantas que ele chegou até a perder a conta, mas o diretor do seu documentário recém-lançado na Netflix deu uma ajudinha nesse quesito.

Em uma cena deixada de fora da versão oficial, Fisher Stevens conversa com o ex-jogador sobre os desenhos. Até aquele ponto, Beckham acreditava que tinha 88 tatuagens. “Bem, vocês podem ver as tatuagens dele. Tivemos um momento sobre tatuagens que infelizmente não conseguimos encaixar”, lembrou Stevens.

No entanto, ao longo das filmagens da série documental, Stevens disse que descobriu que Beckham tinha pelo 94 tatuagens. O diretor se lembrou de ter perguntado sobre os significados por trás das artes."Eu simplesmente gosto delas", revelou David.

Em setembro, Backham revelou que escreveu a palavra “Posh” em letra cursiva na parte inferior de seu dedo médio, bem ao lado do dedo em que ele usa uma aliança de ouro em homenagem a sua esposa, Victoria Beckham. “Acabei de fazer ‘Posh’… qualquer uma das tatuagens que tenho é para minha família”, disse ele ao The Sun.

O ex-jogador também tem uma tatuagem “Victoria” no braço em homenagem à amada, além dos nomes dos quatro filhos com a estilista: Brooklyn, 24, Romeo, 21, Cruz, de 18 anos, que possui uma tatuagem igual pai em homenagem à mãe, e Harper, a única menina do casal, de 12 anos.

Confira algumas tatuagens do ex-jogador:

David Beckham diz teve medo que seus filhos se tornassem 'idiotas' por conta da fama

No documentário, o ex-jogador abriu o jogo e falou sobre os bastidores da criação de seus filhos. O craque confessou que teve medo de que seus filhos com a ex-spice girl, Victoria Beckham fossem 'pequenos idiotas', por terem nascido em meio a uma grande fortuna e no centro dos holofotes.

Ele afirma que foi um alívio ver que seus herdeiros não haviam sido corrompidos pela condição financeira e os privilégios que tiveram durante toda a infância.