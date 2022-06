Danilo Gentili está com nova namorada, diz colunista

Danilo Gentili pode ter encontrado um novo amor e teria falado sobre o romance nos bastidores de uma gravação

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 12h56

O apresentador Danilo Gentili (42) pode estar apaixonado novamente! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o comunicador revelou que vivendo um relacionamento sério com alguém. A revelação foi feita nos bastidores da gravação do Troféu Imprensa 2022 no SBT. Porém, ele não contou qual é o nome da nova namorada.

Gentili foi questionado se está solteiro ou namorando e ele disse que “está ocupado”.

Segundo o colunista existem rumores de que ele possa estar vivendo um relacionamento com Camila Seta, com quem foi visto há alguns meses. Porém, nada foi confirmado até o momento.

Leo Dias relembra flagra de Danilo Gentili: