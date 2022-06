Silvio Santos apresenta o Troféu Imprensa 2022

Silvio Santos recebe famosos na gravação da 58ª edição do Troféu Imprensa no SBT. Veja as fotos!

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 12h26

O apresentador Silvio Santos apresentou a 58ª edição do Troféu Imprensa e contou com a presença de vários famosos. Entre os convidados na gravação estavam as filhas dele, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel, a apresentadora Eliana, a atriz Sophia Valverde, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e o apresentador Danilo Gentili.

Neste ano, a premiação será exibida pela primeira vez na noite de sábado, 11, a partir, das 20h30. O programa vai homenagear os melhores de 2021 em várias categorias.

O Troféu Imprensa reúne os três mais votados pelo público em cada categoria e um time de jurados escolhe qual foi o melhor. Além disso, o programa também premia o Troféu Internet, no qual o vencedor foi escolhido em uma votação online.

Em 2022, os jurados do Troféu Imprensa são: Keila Jimenez (colunista do portal R7), Leão Lobo (apresentador da TV Gazeta), Fefito (apresentador do TV Fama e colunista do UOL), Cristina Padiglione (colunista do portal F5, da Folha de S. Paulo), Valença Sotero (jornalista da revista Caras), Márcia Piovesan (diretora da revista Ti Ti Ti), Flávio Ricco (colunista do portal R7), Sonia Abrão (apresentadora da RedeTV), Tony Góes (Colunista da Folha de S. Paulo), Nelson Rubens (apresentador do TV Fama) e Léo Dias (colunista do portal Metrópoles).

Confira as fotos da gravação do Troféu Imprensa: