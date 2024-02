Dani Calabresa fala sobre flagra polêmico de seu ex-marido, Marcelo Adnet

Após flagra polêmico de Marcelo Adnet no Carnaval, sua ex-esposa, Dani Calabresa, fala sobre a suposta traição de seu ex-marido; confira!

No último dia 10, o humorista Marcelo Adnet deu o que falar após ter sido flagrado aos beijos com uma mulher misteriosa no Carnaval, sendo acusado de trair sua ex-esposa, Patricia Cardoso. Com o flagra polêmico, a também humorista Dani Calabresa, com quem foi casado por 7 anos, decidiu quebrar seu silêncio e comentar sobre o assunto.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, da UOL, Dani foi sincera sobre o flagra e mostrou sua solidariedade à Patricia, considerando que seu casamento com Adnet também chegou ao fim devido traições.

"Adnet é meu amigo. Já aconteceu comigo, é chato com qualquer mulher. Nenhuma família merece ter. É chato pra ela, pra filha, pra minha ex-sogra. E pra ele, que é talentoso, mas fez outra cagada", disse a artista sobre o assunto.

Dani ainda mandou boas energias para que a situação se resolva. "É f*da. Cada um vai ver se da pra continuar ou não. Torço pra que fique tudo bem", disse a humorista, que segundo a coluna, foi vista conversando com Patricia durante uma festa de Carnaval.

O que Marcelo Adnet disse sobre o flagra?

Após ser flagrado aos beijos com uma mulher misteriosa, Marcelo Adnet voltou à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro e esclareceu o acontecimento. Em conversa com o Gshow, o artista afirmou que ele já estava separado de sua ex-mulher, Patricia Cardoso.

“Eu estou solteiro e não falo da minha vida pessoal nunca, mas já que está rolando esse bafafá aí, quero dizer que eu estou solteiro e estou muito feliz com esse momento, com esse desfile”, afirmou Adnet.

Marcelo foi casado por sete anos com Patricia Cardoso. Ela tem 32 anos e é atriz. Ela é natural do Rio de Janeiro e se formou no Tablado, que é um curso tradicional de teatro, e também em engenharia química. Ela se casou com Adnet em 2017, após o término do relacionamento do humorista e Dani Calabresa. Eles têm uma filha, Alice, de 3 anos.