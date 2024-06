Dakota Fanning diz que recebe presentes há 19 anos do mesmo ator: "Sempre"

A atriz Dakota Fanning contracenou com Tom Cruise em Guerra dos Mundos (2005) e, desde então, o ator mantém com ela uma tradição curiosa.

A atriz Dakota Fanning contracenou com Tom Cruise em Guerra dos Mundos (2005) e, desde então, o ator mantém com ela uma tradição curiosa. Em recente entrevista ao The Kelly Clarkson Show, ela revelou que, há 19 anos, recebe o mesmo presente de aniversário do ator.

A jovem atriz, que interpretou a filha de Tom Cruise na ficção científica, tinha 11 anos quando trabalharam juntos no filme de Steven Spielberg. Naquela época, Tom presenteou-a com um celular, que era seu sonho de consumo. Contudo, os dois descobriram que nutrem um amor em comum por sapatos.

Eu fiz 11 anos em 'Guerra dos Mundos', quando trabalhamos juntos, e ele me deu meu primeiro celular naquele aniversário. Era um Motorola Razr. Eu queria tanto um Razr e devo ter falado muito sobre isso, porque foi isso que ele me deu”, recordou a atriz durante a entrevista, publicada na última quarta-feira, 5.

"A partir daquele aniversário, ele sempre me manda sapatos", contou a famosa, que completou 30 anos em fevereiro. Em seguida, ela falou sobre a tradição deles. "Ele sempre me manda a mesma coisa todo ano, depois do celular. Eu adorava sapatos quando era pequena e comecei a conseguir calçar sapatos adultos bem pequenos quando estava na turnê de imprensa de 'Guerra dos Mundos', então fiquei muito animada com eles. E então, daquele aniversário em diante, ele sempre me manda sapatos", disse.

Amizade com Denzel Washington

Recentemente, Dakota Fanning falou sobre sua amizade com Denzel Washington. Os dois contracenaram juntos pela primeira vez em Chamas da Vingança (2004) e retomaram a parceria em O Protetor 3 (2023). Mesmo com cerca de 20 anos entre os projetos, os dois mantiveram contato.

“Ela sabe como trabalhar em equipe. O céu é o limite para ela”, disse Washington sobre sua colega ao site Entertainment Tonight. “Foi estranho, sabe, porque, tipo, ‘caramba, ela é uma mulher’. Ela já era uma adulta [na época de ‘Chamas da Vingança’, aos 10 anos], mas agora ela cresceu”.

"Eu obviamente conheço o Denzel há muito tempo e uma das filhas dele é uma das minhas amigas mais próximas, então estou sempre por perto dele”, disse a atriz.