Corpo de PC Siqueira é sepultado com a presença da família e dos amigos

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

O sepultamento do corpo do youtuber e influenciador digital PC Siqueira aconteceu na manha desta sexta-feira, 29, em um cemitério de Guarulhos, na Grande São Paulo. A despedida contou a presença da família dele e também seus amigos mais próximos.

A família prestou homenagens para ele com flores no túmulo e palavras de despedida.

PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento no final da tarde de quarta-feira, 27, aos 37 anos de idade. O caso está sendo investigado pela polícia de São Paulo e as suspeitas são de que ele tirou a própria vida. No momento da morte, ele estava acompanhado de sua ex-namorada, que tentou impedi-lo e chamou por ajuda dos vizinhos.

A morte dele foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em uma nota oficial. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", informaram.

Médica falou sobre a morte de PC Siqueira

A morte do influenciador digital PC Siqueira pegou os fãs de surpresa nesta semana e os detalhes ainda são investigados pela polícia. De acordo com o site Metrópoles, uma médica que participou do atendimento no apartamento do influencer revelou a possível causa da morte em relato para a polícia.

A publicação, feita na quinta-feira, 28, apontou que uma médica socorrista do Samu participou do chamado no apartamento dele e comentou sobre a possível causa da morte. Ela disse que ele teve intoxicação por abuso de “substâncias controladas e proibidas”, que foi combinado com asfixia por enforcamento.

No entanto, a causa oficial da morte dele só será declara após o laudo do IML (Instituto Médico Legal).