Conheça Irina Shayk, modelo apontada como possível affair de Tom Brady

Modelo Irina Shayk tem 37 anos, foi angel da Victoria’s Secret e viveu relacionamentos com outros famosos; descubra quem

Nesta semana, a internet foi tomada pela notícia de um possível novo affair do ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen. Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, o ex-atleta e empresário estaria vivendo um romance com Irina Shayk.

De acordo com a publicação do tablóide estadunidense, a modelo e o ex-jogador de futebol americano se conheceram em maio deste ano, durante o casamento do bilionário Joe Nahmad com a modelo Madison Headrick, que aconteceu na Sardenha. A relação não foi confirmada por nenhuma das duas partes.

Mas quem é Irina Shayk?

Irina Shayk é uma modelo russa de 37 anos de idade, nascida em 1986 na cidade de Yemanzhelinsk, que na época fazia parte da extinta União Soviética, durante um rigoroso inverno. Filha de um mineiro de carvão e de uma pianista que tocava para crianças no jardim de infância pois não conseguia arranjar emprego, ficou orfã de pai aos 14 anos de idade.

Quando era mais nova, era rejeitada por sua aparência física muito diferente da dos outros, pois era muito magra, tinha lábios carnudos e a pele mais escura do que as pessoas russas consideravam comum. Por conta dessa rejeição, demorou demais para arranjar seu primeiro namorado.

Em seu auge na moda, foi capa de inúmeras revistas, outdoors de marcas famosas, campanhas publicitárias e chegou até a ser angel da Victoria’s Secret. No ano de 2010, viveu um relacionamento com o jogador de futebol do Al-Nassr e craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, que estava no Real Madrid na época.

Mais tarde, se casou com o ator Bradley Cooper, com quem teve uma filha, que atualmente está com seis anos de idade.

Com 37 anos de idade, Irina acumula uma ampla rede de fãs, contando com 22 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram. Nas redes sociais, compartilhar fotos tiradas por fotógrafos famosos e um pouco de sua vida pessoal. Além de modelo, possui alguns filmes no currículo, como Hércules, de 2014, no qual interpretou Mégara.