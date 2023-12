Como Roberto Carlos perdeu a perna? Tema ainda é 'tabu' na vida do artista

Como Roberto Carlos perdeu a perna? Acidente foi relato por especialistas na carreira do cantor de 82 anos

Maior ícone da música brasileira na atualidade, o cantor RobertoCarlos passou por um drama logo na infância. Reservado e muito discreto sobre questões pessoais, o artista teve que conviver desde muito cedo com a ausência de parte da perna direita, arrancada em um acidente aos 6 anos.

A história nunca foi relatada pelo próprio artista, que preferiu citá-la indiretamente em algumas de suas composições. Mas, você sabe o que de fato aconteceu no episódio mais traumático da vida do "Rei"?

Como foi o acidente de Roberto Carlos?

De acordo com o escritor Paulo Cesar de Araújo, biógrafo do artista, o acidente tudo no dia 29 de junho de 1947 em Cachoeiro de Itapemirim, cidade na qual ele nasceu no interior do Espírito Santo. De acordo com relatos, ele estava vendo os festejos de São Pedro ao lado de uma amiguinha, Eunice Solino, quando se assustou e caiu sobre os trilhos do trem. Ele foi atingido na canela e perdeu parte da perna.

Em um relato posterior, ela contou como foi o momento. "Me lembro da professora na frente do trem, gritando para o maquinista parar. Mais um pouco e ela também podia ter sido atropelada, porque se desesperou, coitada. Guardo até hoje essa imagem comigo", relatou ela. O biógrafo também diz que ele foi socorrido por uma multidão que retirou o menino dos trilhos e o levou para o hospital.

Roberto Carlos teve a perna amputada abaixo do joelho e só usou a primeira prótese muito tarde, aos 14 anos. Na época, esse tipo de recurso era pouco acessível e a tecnologia não havia avançado o suficiente. A prótese foi criada por um médico alemão, pioneiro no uso desse tipo de recurso.

Roberto Carlos está com 82 anos e se tornou um dos maiores artistas da história da música brasileira, colecionando milhões de fãs e vendendo inacreditáveis 150 milhões de discos ao longo de sua carreira.