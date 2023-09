Estado de saúde de Lua: Tiago Leifert atualiza tratamento da filha contra câncer raro

Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, luta contra a retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos

Tiago Leifert atualizou o estado de saúde da filha, fruto do relacionamento com a jornalista Daiana Garbin. Lua, de 2 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, quando tinha menos de um ano.

"Ela está tratando ainda. A gente não considera em fase de controle, tecnicamente. Com criança é diferente. A gente segue muito em cima e com muito frio na barriga ainda", explicou no programa "Pânico", da Jovem Pan. Em conversa com Emílio Surita, o apresentador falou também sobre o desenvolvimento de Lua. Segundo ele, a pequena não é privada de nada.

"Ela tá bem, ela tem uma infância normal dentro do possível. E ela é terrível, ela é uma criança de dois anos daquela clássica, que derruba tudo, que quebra tudo, que gosta de pular, gosta de aprontar. Mas a gente tem que interromper a infância dela diversas vezes, para ir no GRAACC [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer] , para olhar como está o tratamento", explicou.

Durante o programa, Tiago citou a importância da campanha "De Olho nos Olhinhos", idealizado por ele e por Daiana, e lamentou a falta de informação sobre a doença.

"Se eu soubesse dos sintomas, eu tinha levado minha filha pelo menos três meses antes no oftalmo. A gente teria pego um pouco melhor. A gente pegou nos dois olhos dela, no grupo E, que é o pior possível. O grupo E, as chances de salvar é muito pequena, e graças a Deus a gente tá conseguindo", afirmou.

Tiago Leifert deixou Globo para se dedicar ao tratamento da filha

Tiago Leifert tirou um ano sabático e tem feito apenas trabalhos esporádicos para poder acompanhar de perto o tratamento da filha. O apresentador tomou a decisão quando precisou se afastar da transmissão da Copa do Mundo, em 2022.

"Eu ia narrar a final no Globoplay, estava amarradão. Ela [Lua] teve uma recidiva, o câncer voltou. Descobri na quinta-feira e avisei o pessoal que ia ter quimio no domingo [dia do jogo]. Passei a final com ela no colo, anestesiada. Foi aquele dia que eu falei: 'Vou parar, senão eu vou pirar'", relatou.