Com roupa íntima à mostra, Luciele di Camargo curte noitada com Denílson

Luciele di Camargo curte noitada com Denílson; atriz apostou em look totalmente transparente e exibiu toda a sua beleza; veja

Deslumbrante, a atriz Luciele di Camargo surgiu agarradinha com seu marido, o comentarista Denílson. Os dois aproveitaram o último domingo, 26, para curtirem uma noitada romântica.

É que o casal foi ao show da cantora Taylor Swift que agitou São Paulo. Para a ocasião, ela apostou em um look bem ousado, com direito a muita transparência o sutiã em evidência. Para dar bossa à produção, ela ainda arrematou o look com brilho e luxo.

Assim que chegaram ao Allianz Parque, onde a apresentação aconteceu, os dois esbanjaram simpatia e posaram para fotos. Apaixonados, eles são casados desde 2010 e tem dois filhos, Davi e Maria Eduarda.

Longe das telinhas há anos, Luciele Di Camargo explicou recentemente o motivo de não voltar a atuar. "Às vezes me chamam para fazer testes, mas nunca fui, porque eu não consigo me desprende", disse ela, e completou: "Mas eu não consegui ver qualquer oportunidade como mais atrativo do que ficar em casa cuidando da minha filha, vivendo os pequenos e grandes momentos dela".

Veja:

Luciele Camargo revela ultimato que deu para Denilson

A atriz Luciele Di Camargo revelou detalhes de sua relação com Denílson. Segundo ela, tudo aconteceu rápido e em poucas semanas de relacionamento os dois já esperavam o primeiro filho. As revelações foram para o podcast Mãe Tá Off.

Só que ela acabou perdendo o bebê, algo que fez o casal planejar com cuidado a segunda gestação. “Nós estávamos nos relacionando há pouco mais de um ano, tínhamos acabado de ficar noivos e estávamos planejando nos casar em breve. Achei que era uma boa esperar”, explicou.

Foi então que ela avisou que queria ser mãe. “Chegou um dia que eu falei para ele que iria estipular três meses de prazo para engravidarmos. Parei de usar qualquer método contraceptivo e no terceiro mês de nossa tentativa descobri que estava grávida”, relembrou.