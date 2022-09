Com look justinho, Paolla Oliveira rebola muito nos bastidores de Cara e Coragem: ''Espetáculo''

Paolla Oliveira exibiu o rebolado em vídeo enquanto dançava com Roberta Felipe nos bastidores da novela Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 14h04

Paolla Oliveira (40) deu um show de rebolado ao compartilhar um vídeo dançando nesta quinta-feira, 8. Nos bastidores da novela Cara e Coragem, a atriz chamou a atenção com uma dancinha famosa da web.

A artista surgiu ao lado da sua duble na trama, Roberta Felipe, e arrasou na coreografia do cantor MC Leon. Ela também roubou a cena ao exibir o corpaço com um look justinho.

Com um decote generoso e saia de látex, Paolla deixou à mostra o abdômen trincado, o bumbum e as pernas definidas.

"Trabalhar no pós-feriado no meio da semana, deixa todo mundo nesse clima meio maluco. A gente desconta na dança em dose dupla!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores lotaram de elogios. "Vcs tão DESLUMBRANTE", "Paolla é surreal de maravilhosa", "Ô mulher linda é essa Paola, viu?", "Uma dupla dessa!!!", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PAOLLA OLIVEIRA COBRE SEIOS COM O CABELO E PARA TUDO

A atriz Paolla Oliveira (40) parou tudo na rede social ao compartilhar um cliques ousado. Fazendo topless, a famosa surgiu plena sorrindo no registro se abanando. Com os cabelos longos soltos e usando uma maquiagem com batom vermelho, a atriz, de Cara e Coragem, surgiu com um leque colorido nas mãos e rindo. Esbanjando sua beleza natural, a artista roubou a cena ao aparecer quase nua.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!