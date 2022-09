Paolla Oliveira ultrapassa os limites da beleza ao publicar selfies

A atriz Paolla Oliveira recebeu elogios dos seguidores ao aparecer esbanjando beleza em novas selfies nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 21h05

Nesta quarta-feira, 31, Paolla Oliveira (40) deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas selfies em seu Instagram.

A atriz apareceu fazendo carão na primeira foto em que aparecia com uma blusa amarela e brincos luxuosos, e sorridente na segunda foto em preto e branco.

Sem uma maquiagem carregada, o cabelo da estrela da novela de “Cara e Coragem” roubou a cena com suas mechas loiras e franjas estilosas.

Nos comentários, a namorada de Diogo Nogueira recebeu diversos elogios dos seus seguidores! “Deusa”, comentou uma fã. E outro seguidor elogiou: “Linda sempre”.

Rumores!

Em entrevista recente, Paolla decidiu esclarecer os rumores que teria se casado com o cantor Diogo Nogueira em segredo.

"Vira e mexe eu venho com aliança da novela. Aquela aliança era da novela. E nem sou mais casada na novela. Acabo me divertindo com tudo o que é criado, com todas as confusões", contou a atriz.