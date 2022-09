Com covid-19, Stenio Garcia agradece carinho ao posar com a esposa: ''Esse vírus é terrível''

Aos 90 anos, ator Stenio Garcia surge ao lado da esposa, Mari Saade, e agradece apoio dos fãs ao enfrentar covid-19

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 08h51

O ator Stenio Garcia, de 90 anos, usou as redes sociais para fazer um agradecimento aos seguidores ao enfrentar a covid-19.

Na noite de segunda-feira, 26, o artista compartilhou uma foto em que aparece deitado ao lado da esposa, Marilene Saade (54), nos Stories de seu Instagram, e aproveitou para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e da mulher, que foram diagnosticados com a doença.

"Esse vírus é terrível, mas nós seguimos firmes e fortes. Estamos com o organismo bem bagunçado, mas estamos medicados e amparados por Deus e pelos médicos. Estamos gratos pela força e orações", começou escrevendo.

"Te amo, Mari Saade, minha companheira de todas as horas há quase 25 anos", declarou Stenio Garcia na publicação.

Stenio Garcia fez um depoimento nas redes sociais para anunciar que testou positivo para o coronavírus e fez alerta aos fãs sobre a importância de se proteger contra a doença. "Durante esses dois anos e muitos meses de pandemia minha mulher me protegeu porque eu sempre fui desligado com a saúde. Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim. Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando", afirmou ele.

Stenio Garcia agradece carinho após enfrentar covid-19:

Mulher de Stenio Garcia fala sobre saúde do ator

O ator Stênio Garcia ainda está com o teste positivo para Covid-19. A notícia foi dada por sua esposa, Marilene Saade, que atualizou os fãs sobre o tratamento do marido. Ela contou que ele está com sintomas há 10 dias e foi diagnosticado com uma inflamação no pulmão após fazer um exame de tomografia. "Stenio tem dez dias de sintomas e nove dias que positivou e também continua positivo e com inflamação no pulmão vista ontem em tomografia no hospital", disse ela, e completou: "Segundo diziam, durava só uma semana e aqui estamos ainda infectados".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!