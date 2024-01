Claudia Rodrigues faz rara aparição em público ao curtir praia com a namorada

Claudia Rodrigues é fotografada pelos paparazzi ao passar um tempo na praia com sua namorada, Adriana Bonato, no Rio de Janeiro

A atriz e humorista Claudia Rodrigues aproveitou a manhã ensolarada neste domingo, 7, para curtir um passeio com sua namorada, a empresária Adriane Bonato. As duas foram flagradas em uma praia no Rio de Janeiro enquanto renovavam o bronzeado.

Claudia e Adriane foram fotografadas pelos paparazzi enquanto relaxavam na areia da praia e trocavam beijos apaixonados. Elas estão juntas desde junho de 2022, quando assumiram o romance publicamente.

Na época, a humorista escreveu um texto nas redes sociais para falar do seu novo amor. "Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", disse ela.

E completou: "Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!".

Vale lembrar que Cláudia Rodrigues vive com a esclerose múltipla há 22 anos.

Adriane Bonato relembra o início do namoro com Claudia Rodrigues

Em participação no programa Superpop, da RedeTV, em julho de 2022, Adriane Bonato contou detalhes do início do namoro com Claudia Rodrigues. “Ela me trata no masculino. Me trata como ele”, disse ela, e completou em defesa da namorada. “Acho que ainda está caindo a ficha. Ela está se encontrando. Na cabeça dela, ela ama a Adriane que é uma mulher, mas ela age como se eu fosse homem. Ela me chama de 'amor' e fala 'ele'. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela”, declarou.

Além disso, Adriane Bonato relembrou o primeiro beijo delas. “Ela me roubou um beijo e isso me assustou. Sempre fui muito recatada, me preservei. Ela me beijou em uma festa da minha família. Minha avó, com 98 anos, estava do lado. No caminho para casa, ela me falou que estava apaixonada por mim. O jeito Claudinha de ser é esse: sempre muito direta”, contou.