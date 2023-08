Claudia Raia curte viagem com filhos e encanta famosos com charme do caçula

Atriz está curtindo dias de descanso com Enzo, Sophia e Luca na Espanha e compartilhou cliques com internautas

Claudia Raia encantou os seguidores ao publicar uma sequência de fotos com os filhos nas redes sociais. Curtindo férias em família em Mallorca, na Espanha, a atriz compartilhou momentos de um passeio de barco que fez com Luca, de 6 meses, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, Enzo, de 26 anos, e Sophia, de 20, do relacionamento com Edson Celulari.

O que mais chamou atenção foi a pose do caçula de Claudia, que apareceu de óculos escuros, todo estiloso, nos cliques. "Passeio de barco com os meus amores!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Claudia Raia mostrou passeio de barco com filhos, Luca, Sophia e Enzo (Reprodução Instagram)

Luca fez o maior sucesso nas redes sociais da mãe por seu charme em frente às câmeras. "Gente, não aguento de óculos", disse Heloisa Perissé. "Ah, para. LinDeuses", falou Danielle Winits. "Gaiato que nem a mamãe", brincou Luiz Fernando Guimarães.

Claudia Raia reuniu os três filhos em passeio na Espanha (Foto Reprodução Instagram)

Os também também reagiram aos registros. "Bebê mais estiloso do Brasil", babou uma. "Que lindos", destacou outra. "Maravilhosos", acrescentou uma terceira. "Esse óculos é um charme!!! E o pequenino também!", apontou um. "Que bebezinho mais lindo fofinho. Deus abençoe", desejou uma. "Como o Luca está lindo de chapéu e óculos. Todo trabalhado no estilo, é fofura demais", observou um.

Grávida aos 55 anos

Claudia Raia anunciou que estava grávida do terceiro filho em setembro do ano passado, quando publicou um vídeo com marido em sua conta no Instagram, e pegou o público de surpresa.

"Quando a médica me pediu um beta, exame de sangue de gravidez. Eu falei: 'amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade'. Ai ela falou: 'mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas", relatou.