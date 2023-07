Claudia Ohana posa de maiô cavadíssimo e jovialidade impressiona: "Perfeita"

Claudia Ohana posa de maiô e exibe corpo sequinho; ela esbanjou beleza nas fotos

Deslumbrante, a atriz Claudia Ohana deixou os seguidores impactados nas redes sociais nesta terça-feira, 4. É que ela surgiu poderosa ao ir à praia curtir um dia ensolarado. Ao natural, ela impressionou os fãs com as fotos.

A estrela posou com um maiô estampado e cavado exibindo sua beleza real. Com os cabelos ao natural, a estrela ainda deixou os fãs chocados ao exibir um corpo sequinho e em forma aos 60 anos. Ela ainda comemorou o momento.

"Aquela folga desejada e esperada que a gente corre pra lavar a alma. E ainda encontra tartaruga.

Mar doce mar, abençoado mar", declarou ela. A estrela ganhou muitos elogios dos fãs que admiram há anos seu trabalho como atriz.

A boa forma de Claudia Ohana impressionou. "Como é bela essa mulher, simplesmente perfeita", comentou um. "Tem uma serei na areia, vou chamar os bombeiros", disparou outro. "Com todos respeito e admiração, você é gata demais", escreveu outro. A atriz está atualmente no ar em Vai Na Fé, novela exibida no horário das 7 na Globo.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana dá show de beleza em clique de biquíni

A atriz Claudia Ohana parou tudo em sua rede social nesta última terça-feira, 20, ao compartilhar um vídeo se exibindo no espelho com um look inusitado. De biquíni, blusa de frio e meias, a famosa deu um show de beleza.

No registro, a artista aproveitou para esbanjar suas curvas em uma roupa de banho preto, de modelo cavado, e exibir o seu rosto de perto. Em frente ao espelho, ela se gravou e deu um zoom para mostrar todos os detalhes. A famosa aproveitou a oportunidade para afirmar sua idade e enaltecer a beleza natural da mulher. "Sim, me achando gostosa. Sim, 60 anos", declarou ela.