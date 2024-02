Cintia Dicker explica motivo de parar de seguir Jade Picon no Instagram

Após parar de seguir a modelo Jade Picon no Instagram, Cintia Dicker voltou às redes sociais para esclarecer os rumores da web

Nesta segunda-feira, 19, os fãs de Cíntia Dicker notaram que ela deixou de seguir Jade Picon no Instagram. O tema tomou conta das redes sociais e os internautas questionaram se teria acontecido alguma briga entre as duas. Cintia esclareceu o motivo do unfollow em seu perfil oficial no Instagram.

A modelo é amiga da ex-BBB desde a participação do marido Pedro Scooby no reality show, em 2022, e descartou qualquer confusão: “Não aconteceu nada, já faz uns 3 dias que estou fazendo uma limpa no meu Instagram.”, disse ela para a coluna Leo Dias.

“Estou simplesmente querendo seguir quem realmente é próximo de mim, quem convive comigo… apenas isso… e sigo fazendo essa limpa”, completou.

Cintia Dicker revela detalhes da decoração do quarto da filha

Em janeiro deste ano, a atriz e modelo Cintia Dicker usou seu Instagram para exibir mais detalhes da decoração do quarto de sua filhaAurora, de um ano. Ela é fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

"Vem conhecer o quarto encantado da Aurora!", escreveu ela na legenda da publicação. O interior do cômodo é carregado por um tom neutro, com paredes, móveis e roupas de cama em tons mais claros. O ambiente ainda conta com diversas almofadas, bichos de pelúcia e desenhos de arco-íris e corações para compor a decoração.

A modelo conta que, ao entrar no quarto, a pequena Aurora teve uma reação positiva. "Acho que tá super aprovado por ela também. É um sonho isso aqui.", completa.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. "Ficou lindo, e ela parece parte da decoração, é uma boneca", disse uma internauta. "Digno de uma princesa!", ressaltou outra.

Para quem não se lembra, a bebê nasceu no final de dezembro de 2022 e passou por uma cirurgia logo após o seu nascimento. Em entrevista para a Revista Vogue, Dicker contou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita.