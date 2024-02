Cid Moreira sofreu tentativa de assalto: 'Tentaram quebrar o vidro do carro'

Jornalista Cid Moreira viveu momentos de terror em uma importante avenida de São Paulo. Em entrevista à CARAS, Fátima Sampaio Moreira relata pânico

Cid Moreira (96) sofreu uma tentativa de assalto na Marginal Tietê, Zona Oeste de São Paulo, no dia 4 de dezembro do ano passado. O ex-apresentador do Jornal Nacional voltava da festa de 30 anos da CARAS Brasil quando foi abordado por um homem portando um taco de madeira enquanto ele e sua esposa, Fátima Sampaio Moreira (59), aguardavam o sinal ficar verde.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Sampaio descreve momentos de pânico que passou ao lado do marido. "Estávamos voltando da festa da revista, um homem que estava na avenida veio na nossa direção e começou a tentar quebrar o vidro do carro. Foi um horror!", conta ela, que não sabe dizer se o homem portava arma de fogo.

O casal estava seguindo em direção à Rodovia Presidente Dutra quando tudo aconteceu. Ela conta que Cid ficou assustado com a ação do criminoso. "Ele ficou com medo. A nossa sorte foi que o sinal ficou verde na hora e conseguirmos acelerar o carro de volta para casa".

Fátima Sampaio lamenta a falta de segurança na megalopole e reforça que ela e o marido chegaram bem em casa. Durante a entrevista, ela também fala sobre as recentes acusações do enteado, Roger Moreira (45), contra o jornalista. Moreira afirma ser vítima de "perseguissão" por parte do cabeleireiro.

"É uma perseguição sem fim. Eu pensei que agora que ele falou essa merda [acusação de abuso sexual] sobre o Cid fosse zerar. Eu não consigo imaginar o que o Cid está passando com essas mentiras que ele fala dele" , desabafa.

A esposa de Cid Moreira também revela ter medo de ser agredida fisicamente pelo enteado. "A vida continua, não vamos parar a nossa vida por causa dele. Fizemos caminhada hoje, o Cid gravou um comercial. Temos uma vida normal, isso não vai atingir a gente" , conta. No entanto, ela teme pela sua integridade física e do marido. "Só se ele vim com violência física. Eu tenho muito medo".