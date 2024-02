Esposa de Cid Moreira rebate nova acusação e implora por fim de guerra familiar

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fátima Sampaio Moreira, esposa de Cid Moreira, aponta perseguição do enteado. Jornalista de 96 anos fez desabafo sobre acusações graves do filho adotivo

O imbróglio envolvendo Cid Moreira (96), Fátima Sampaio (59) e Roger Moreira (48) está longe de terminar. Nesta quinta-feira, 8, o filho adotado do jornalista afirmou que a esposa do pai adquiriu 90% dos bens do marido. A declaração foi dada ao portal LeoDias. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela o acusa de interesse e de perseguição.

"Ele fez a gente ir na justiça mostrar nossos impostos de renda. É lamentável. Faz 17 anos que ele não tem contato com a gente, ele vai saber tudo o que a gente conquistou? Ele quer dinheiro, quer holofote. Ele tem que ir pro médico pedir uma avaliação, ele quer destruir o Cid" , se revolta Sampaio.

A esposa de Cid Moreira lamenta toda a exposição provocada pelo enteado e teme pela saúde emocional do jornalista. Na última quarta-feira, 7, Roger acusou o ex-âncora do Jornal Nacional de abuso sexual . "É uma perseguição sem fim. Eu pensei que agora que ele falou essa merda sobre o Cid fosse zerar. Eu não consigo imaginar o que o Cid está passando com essas mentiras que ele fala dele" , desabafa.

Apesar do momento delicado que tem sido enfrentado ao lado do comunicador, Fátima pontua que tem seguido sua rotina normalmente. No momento da nova acusação sobre ela, o artista estava gravando um comercial e foi pego de surpresa.

"A vida continua, não vamos parar a nossa vida por causa dele. Fizemos caminhada hoje, o Cid gravou um comercial. Temos uma vida normal, isso não vai atingir a gente" , conta. No entanto, ela teme pela sua integridade física e do marido. "Só se ele vim com violência física. Eu tenho muito medo", confessa.

Durante a entrevista, Cid Moreira desabafou com a CARAS Brasil que os ataques do filho adotivo são mentirosos. Ele também pediu paz para continuar vivendo sua vida. "Toda essa história é muito chata, muito cansativa. Só quero seguir a minha vida" , conclui.