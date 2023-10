Christiane Torloni vai à missa de sétimo dia do pai, Geraldo Matheus

O ator Geraldo Matheus, pai da atriz Christiane Torloni, morreu no dia 29 de setembro, aos 93 anos

Na noite desta sexta-feira, 6, Christiane Torloni assistiu à missa de sétimo dia de seu pai, Geraldo Matheus. O ator morreu aos 93 anos, no dia 29 de setembro, de causas naturais. A missa foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada da mãe, Monah Delacy, de 93 anos, e do filho, Leonardo Carvalho.

Torloni prestou uma homenagem ao pai ao anunciar a sua morte. "Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'", escreveu a artista na ocasião.

A assessoria de imprensa da atriz também divulgou um comunicado sobre a grande perda. "A atriz Christiane Torloni comunica que seu pai, Geraldo Matheus Torloni, de 93 anos, faleceu na tarde de hoje, por volta de 17h, de causas naturais, no Hospital Unimed-Rio, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, RJ. Geraldo estava internado no hospital desde o dia 10 deste mês."

"Geraldo foi ator, diretor, produtor, administrador teatral e autor. Fez parte da primeira turma de alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948, ao lado de Monah Delacy, com quem se casou 6 anos depois, em 1954. Também dirigiu o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o antigo Teatro Bloch. Geraldo deixa a mulher, Monah Delacy, dois filhos, Christiane Torloni e Márcio Torloni, um neto, Leonardo Carvalho, e um bisneto, Lucca Carvalho."

Christiane na missa de sétimo dia do seu pai - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Agradecimento após as mensagens de apoio

Nesta última quinta-feira, 5, a atriz Christiane Torloni usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após a morte do pai, Geraldo Matheus. "Monah Delacy, Marcio, Léo, keruse, Lucca e eu agradecemos as manifestações de carinho e amor no momento em que nos despedimos do marido, pai, avô e bisavô e convidamos para a missa de sétimo dia do nosso amado Geraldo Matheus Torloni, na sexta-feira, 06 de outubro, às 18h30m, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema", escreveu ela.