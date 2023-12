Christiane Torloni comemora reencontro com Faustão: “Corações batendo”

Em rara aparição após transplante de coração, Faustão aparece sorridente durante seu reencontro com a atriz Christiane Torloni

Christiane Torloni viveu um reencontro emocionante nesta quarta-feira, 13. Através das redes sociais, a atriz contou que conseguiu se reunir com o apresentador Faustão quatro meses após seu transplante de coração. Em uma foto inédita, os amigos apareceram juntos pela primeira vez após a cirurgia, celebrando os ‘corações batendo’, como ela contou na publicação.

Em seu perfil oficial do Instagram, Christiane compartilhou um registro de seu encontro com o comunicador, que faz raras aparições desde que deixou as telinhas em julho deste ano. No clique, o apresentador aparece contente ao posar abraçado com a amiga, que também dá um sorrisão largo durante o momento emocionante.

Na legenda, a artista contou que este foi um encontro muito esperado. Chris também aproveitou para mandar um recado ao amigo: “E celebrando a chegada do Natal, com muita amizade e esperança, o reencontro tão esperado com o meu muy querido Faustão! Uma grande emoção, nossos corações batendo pertinho outra vez! Deus te abençoe, meu irmão, vida longa!", disse Christiane.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores vibraram com o reencontro e celebraram a recuperação do apresentador, que recebeu o coração de um doador em agosto deste ano após enfrentar um quadro de insuficiência cardíaca: “Semblante dele está ótimo, boa recuperação, Faustão!!!”, disse um admirador. “Fico muito feliz pelo Fausto, uma pessoa do bem”, comentou outro.

Vale lembrar que enquanto o comunicador aguardava na fila do transplante, Christiane compartilhou um recado comovente para enviar forças ao amigo: "Querido amigo e irmão Faustão, estou com meu coração pulsando em luz e oração para que você supere mais esse desafio! Vamos guerreiro, vamos vencer juntos, mais essa batalha!”, disse a artista, que agora comemora a recuperação de Fausto Silva.

Faustão precisou evitar contato durante recuperação:

Em novembro deste ano, a esposa de Fausto, Luciana Cardoso, contou à CARAS Digital que o apresentador está evoluindo bem em sua recuperação, mas que precisou evitar contato externo: "Graças a Deus, ele está caminhando bem e está no processo de recuperação, que é lento. Até completar três meses, não é bom ficar em contato com outras pessoas para evitar infecção", disse.

Após passar três meses distante, o apresentador se reuniu com alguns amigos e fez uma de suas primeiras aparições no começo deste mês. Em um post compartilhado pelo humorista Tom Cavalcante, ele mostrou um encontro que teve com vários amigos para celebrar o final de ano e registrou fotos com Faustão.

Na legenda, Tom celebrou o encontro com o amigo. "Presente de Natal maior do que ter nosso Faustão de volta ao nosso convívio não há! Obrigado Deus de bondade! Meus melhores desejos que essa força , esse milagre alcance milhares que necessitam voltar ao jogo! Nosso encontro de hoje foi mágico Grandão! Beijo", afirmou ele.