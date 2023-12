Faustão reaparece em fotos de jantar com os amigos

Depois de passar por transplante de coração, o apresentador Faustão surge em jantar com os amigos para celebrar o final de mais um ano

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, reapareceu nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 6, em um post feito pelo humorista Tom Cavalcante. Ele mostrou um encontro que teve com vários amigos para relembrar o final de ano e registrou fotos com Faustão.

Nas imagens, o comunicador veterano surgiu com jaqueta azul e sorridente enquanto curtia a companhia dos amigos. Na legenda, Tom celebrou o encontro com o amigo. "Presente de Natal maior do que ter nosso Faustão de volta ao nosso convívio não há! Obrigado Deus de bondade! Meus melhores desejos que essa força , esse milagre alcance milhares que necessitam voltar ao jogo! Nosso encontro de hoje foi mágico Grandão! Beijo", afirmou ele.

Vale lembrar que Faustão em recuperação da cirurgia de transplante de coração que realizou em agosto deste ano. Ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e entrou para a fila do transplante de coração, realizando a cirurgia com sucesso.

Recentemente, a esposa de Fausto, Luciana Cardoso, contou à CARAS Digital que o apresentador está evoluindo bem em sua recuperação. "Graças a Deus, ele está caminhando bem e está no processo de recuperação, que é lento. Até completar três meses, não é bom ficar em contato com outras pessoas para evitar infecção", disse ela.

João Guilherme falou sobre a saúde do pai

Em entrevista no podcast CARAS, João Guilherme Silva, que é filho de Faustão e Luciana Cardoso, contou sobre a saúde do pai."Meu pai teve uns problemas de saúde em 2020. Era um problema renal, e aí descobriu que era em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Quando o coração não está funcionando da forma que deveria, sobrecarrega o rim. Ele fez diálise e depois melhorou. Ele sabia que poderia um dia ter que fazer o transplante, só que ele não avisou a gente, minha mãe sabia, até para não ficar esperando uma coisa que talvez nem aconteceria", afirmou.

Então, ele contou como foi receber a notícia do transplante de coração. "Eu estava viajando com a namorada, meus pais estavam fora. Meu pai voltou normal, eu tinha voltado antes que eu precisava trabalhar. Voltei, eu viajei 10 dias, eles ficaram um mês inteiro fora. Eu estava lá em casa e ele chegou meio cansado e fez os exames, aí ele precisou ser internado. Então descobri que ele tinha que fazer o transplante. Foi um baque. Graças a Deus deu tudo certo, foi uma maravilha. Está super bem, está fazendo fisioterapia, é um processo chato, mas a recuperação dele foi muito positiva. Em dois, três dias ele já estava fazendo vídeos já, animado".