Cesar Tralli impressiona ao mostrar marmita: "Saudável"

O jornalista Cesar Tralli chamou a atenção ao mostrar a marmita que levou para o trabalho

Cesar Tralli decidiu compartilhar com os seguidores das redes sociais um registro da sua marmita. O jornalista, que apresenta o Jornal Hoje, da TV Globo, está de plantão neste sábado, 18, e após o noticiário mostrou a salada variada que levou para o trabalho.

Na foto postada no feed do Instagram, o apresentador aparece todo sorridente, pronto para almoçar. "Sagrada Marmita. No plantão do feriadão… Servidos?!", escreveu o marido de Ticiane Pinheiro na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre o almoço saudável de Tralli. "Olha ele, todo disciplinado", escreveu uma seguidora. "Que delicia de marmita, nesse calor, saladinha salva", falou outra. "Marmita sagrada e saudável, né", comentou uma fã.

Durante o programa Altas Horas, Tralli falou sobre levar marmita para o trabalho. "Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral", contou.

Confira a publicação:

Ticiane Pinheiro mostra pernas de César Tralli em vídeo

Nos últimos dias, as pernas de César Tralli viraram assunto após a cantora Alcione fazer um elogio para o jornalista durante um bate-papo que teve com Pedro Bial no Conversa Com Bial. Depois da repercussão, Ticiane Pinheiro resolveu revelar como são as pernas do marido.

A apresentadora do Hoje em Dia postou um vídeo do amado andando de bicicleta com sua filha caçula, Manuella, de 4 anos, durante uma viagem que realizaram no último final de semana, e revelou como são as pernas dele. Entrando na brincadeira da cantora, a herdeira de Helô Pinheiro marcou a artista ao revelar os membros do companheiro no registro. "Corre aqui @alcioneamarrom ! Vou te contar o segredo das pernas bonitas do meu marido", brincou ao mostrar o jornalista na bike com a filha. Veja a publicação!