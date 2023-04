Cazuza viveu romance intenso com grande músico brasileiro; relembre

Grande artista brasileiro, Cazuza completaria 65 anos nesta terça-feira, 4

O cantor e compositor Cazuza completaria 65 anos nesta terça-feira, 4, e recebeu diversas homenagens nas redes sociais, com fãs e internautas relembrando sua trajetória na carreira e vida pessoal. Ele viveu um relacionamento intenso com Ney Matogrosso (81), que, apesar de curto, é lembrado até os dias de hoje.

Em uma entrevista ao programa Rock a Três, da rádio Kiss FM, o cantor sul-mato-grossense contou que conheceu o artista quando ele tinha apenas 17 anos. Porém, o relacionamento aconteceu somente quando Cazuza já tinha 21 , e, na época, ele tinha 38 anos. "Foi uma paixão arrebatadora. Era um amor maior que o namoro. Amo o Cazuza, como amo todos os meus ex-namorados."

Ney relembrou que sua aproximação com Cazuza aconteceu em uma festa em seu antigo apartamento no Leblon. Ele conta que seu imóvel tinha três andares e estava "enlouquecendo" com uma amiga em seu quarto, que decidiu chamar o cantor, que estava na sala. "Continuamos enlouquecendo, enlouquecendo... Teve uma hora que ele perguntou se eu daria um beijo nele. Falei: 'Claro'. Não ia querer beijar uma coisinha linda daquelas?".

Ele contou que o relacionamento engatou depois desse episódio. O artista ressaltou, durante a entrevista, que apesar de seu romance não ter sido duradouro e ter vivido outros relacionamentos, ele nunca perdeu a amizade com o músico, que morreu em 1990, após um choque séptico causado pela Aids. "Fiquei com o Cazuza até o finzinho."

Ney ainda revelou que ajudou uma das músicas de Cazuza e o Barão Vermelho, banda do qual era vocalista, a bombar nas rádios. Tudo aconteceu durante uma visita do artista na casa do amigo e ex-namorado, quando ele resolveu gravar Pro dia nascer feliz. "Subi no quarto dele, já fui me jogando na cama -tinha intimidade para isso- e falei: 'Acorda, Cazuza. Acorda para ganhar dinheiro'."

"Disse que gravaria Pro dia nascer feliz. Ele disse que não podia porque seria a música de trabalho deles [Barão Vermelho]. E eu falei que seria a deles e também seria a minha. Assim que saiu, começou a tocar na rádio loucamente", completou o artista.